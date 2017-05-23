Общество |

Поскольку в настоящее время идет активная комплектация групп в дошкольные учебные учреждения Рижского самоуправления, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы напоминает, что родители малышей могут управлять своими заявлениями на регистрацию в ребенка детсад, обновляя их, чтобы в электронной системе регистрации содержались актуальные данные для успешной коммуникации с родителями.

Департамент призывает проверить, все ли зарегистрированные ранее заявки остались в силе, в том числе cоответствует ли указанное в заявлении время начала обучения в детском саду желанию родителей, готовы ли родители принимать приглашения от всех детских садов, в которые зарегистрировали ребенка, а также убедиться в том, что место жительство ребенка задекларировано на административной территории Риги в соответствии с требованиями закона "О декларировании места жительства", а не только устно заявлено.

Если среди зарегистрированных заявок есть устаревшие, департамент просит родителей их аннулировать, оставив только актуальные заявки в учреждения, от которых родители готовы принять приглашение.

Проверить и обновить свои заявки родители могут на портале www.eriga.lv в разделе "Регистрация в детский сад" (Reģistrācija pirmsskolai) или лично в любом территориальном центре приема посетителей Рижской думы.