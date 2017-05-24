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В рамках завершения месяца меланомы в Европе, ассоциация "Дерматологи против рака кожи" в пятницу 26 мая с 11:00 до 19:00 приглашает жителей Латвии на проверку здоровья кожи, которая будет происходить в Старой Риге, по адресу Калькю 15, на площади рядом с гостиницей Hotel Roma.

Как отмечают организаторы мероприятия, у каждого будет возможность бесплатно проверить образования на коже, провести их дерматологическое исследование, а также получить консультацию специалистов Рижской дерматологической клиники и практические советы об использовании солнцезащитных средств.

Данные центра профилактики и контроля болезней свидетельствуют, что в 2015 году мелонома была диагностирована у рекордно большого числа жителей – у 224 человек, 85 из которых умерли, а более чем у 1500 жителей зарегистрированы другие виды рака кожи, поставив рак кожи на первое место среди всех видов онкологических болезней.

"В отличие от многих других онкологических заболеваний, для меланомы характерно, что этой болезнью более люди всех возрастов, в том числе многие молодые люди. Каждому, кто заметил какие-либо подозрительные образования на коже, рекомендуется незамедлительно проконсультироваться с врачом, а не ждать, появиться ли другие изменения" – отмечает онколог-химиотерапевт Рижской Восточной клинической университетской больницы Ария Бризе.

Май является информативным месяцем меланомы во всем мире, и в его рамках специалисты здоровья приглашают жителей обратить повышенное внимание на подозрительные образования на коже и проверить здоровье кожи. В Латвии кампания Euromelanoma впервые состоялась десять лет назад, посвятив один день оценки состояния кожи жителей. За последнее десятилетие, образования на кожи проверены примерно у 13 000 жителей Латвии. В этом году ассоциация "Дерматологи против рака кожи" провели месяц защиты от меланомы на разных мероприятиях как для жителей, так и специалистов отрасли.

Специалисты напоминают, что кожно-онкологическую защиту нужно соблюдать не только в летние месяцы, но и на протяжении всего года. Больше информации о профилактике и диагностике рака кожи: www.adasvezis.lv.