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Благотворительная акция, совместно организованная детским реабилитационным центром Poga и розничной сетью Maxima Latvija с целью развития сферы реабилитации для детей с двигательными нарушениями и распространения в обществе знаний о нуждах и интеграции таких детей, за апрель собрала 7884,87 евро. Из них 4733,45 евро было пожертвовано в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии, 3075,42 — через веб-сайт Ziedot.lv, а 76 — по благотворительному телефону.

В апреле на собранные средства 12 тяжелобольных детей в течение недели обеспечивались терапией TheraSuit и консультациями по разработанным в США методикам физиотерапии под руководством эксперта Димитриса Куреаса. Дети получили оценку эксперта и его советы о повышении терапии. Терапевты реабилитационного центра Poga обсудили с экспертом детей со сложными случаями, а также получили подтверждение правильности текущей терапии и консультации о ее расширении.

"Мы ценим поддержку маленьким пациентам реабилитационного центра Poga, оказанную покупателями в магазинах, благодаря чему дети смогли получить мнение независимого эксперта и подтверждение качества получаемой терапии. В противном случае, у этих детей ввиду состояния их здоровья не было бы возможности получить такие консультации за границей, поэтому чрезвычайно важно, чтобы такая возможность обеспечивалась здесь, в Латвии", — рассказала руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

"Ощущение того, что о тебе заботятся, бесценно для каждого. Жертвуя детям с двигательным нарушениями, мы помогаем тем семьям, в которых эту помощь очень ждут. Мы помогаем детям пройти оздоровительный курс, который, в свою очередь, имеет решающую важность на пути к реабилитации, и можем вместе сделать их детство счастливее", — отметил коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Больше всего для детей с двигательными нарушениями в апреле было пожертвовано жителями Риги (1898,83 евро), Елгавы (479,07 евро), Цесиса (352,05 евро), Резекне (332,35 евро), Бауски (235,52 евро) и Лиелварде (191,76 евро). Всего в рамках благотворительной акции с декабря было пожертвовано 69 498,05 евро.

Как уже сообщалось пожертвовать на поддержку детей с двигательными нарушениями можно на сайте благотворительного фонда Ziedot.lv, по благотворительному телефону 90067007, а также с помощью ящиков для пожертвований у касс во всех магазинах Maxima Latvija.Кроме того, при покупке в магазинах Maxima Latvija сосисок Bērnu cīsiņi bez E производства Rēzeknes gaļas kombināts, производитель жертвует по 5 евроцентов от каждой купленной упаковки этого продукта на благотворительную акцию.