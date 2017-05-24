Латвийцы мало верят в возможность терактов в Латвии (+ОПРОС) (2)
Общество | 24 мая 2017 года, 08:19
Возможность в Латвии теракта, организованного мусульманскими террористами, жители страны оценивают как маловероятную, свидетельствует результаты опроса, проведенного социологическим центром SKDS.
В ходе состоявшегося в апреле опроса 36% респондентов оценили возможность того, что мусульманские террористы могут устроить в Латвии террористический акт, скорее как вероятную, а 12% респондентов были убеждены, что это вполне вероятно.
Противоположное мнение выразили 42% опрошенных, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. Еще 35% опрошенных считают, что возможность теракта маловероятна, а 7% уверены, что это совершенно исключено.
10% участников опроса не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.
А по мне так все возможно,сейчас если все таки в Латвию понаедут всякие масульмане,и тому подобное,по живут тут,начнут свои права качать,и начнется!Это конечно мало вероятно,что кто-то из них останется жить в Латвии,но такую возможность исключать нельзя!Масульмане это вам не русские,и они не дадут тут так над собой издеваться )
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Масульмане действительно деструктивная, агрессивная структура. Но эффективно она работает только против демшизы, против здорового общества не забалуешь. Принимать их в Латвию ради чего? Ради идиотских мемов "демократия в опасности"? Левые политики не лучше демшизы: Жданок, Мамыкин активно борятся за ввоз в Латвию всей этой лживолй и агрессивной структуры на основании того, что видишь ли США их бомбило. Ну вот домой к Жданок и Мамыкину можно подселить столько беженцев, сколько они смогут взять на свою голову. Можно вспомнить что у нас есть христианство если вдруг кому скучно без агрессии. Христианство с крестовыми походами может дать скучающим экшен и квейк любього уровня.
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