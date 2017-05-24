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Введение дополнительных платежей населения для медицинского страхования пока не обсуждается, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Сейма Инара Мурниеце.

Так она прокомментировала заявление председателя подкомиссии Сейма по общественному здоровью Ромуалда Ражукса, который вчера, 23 мая, сообщил, что для жителей, возможно, будет введен новый платеж для финансирования здравоохранения.

Мурниеце подчеркнула, что вопрос об обязательном медицинском страховании необходимо решить. Люди, которые работают и платят налоги, достойны получать коллективное медицинское обслуживание, считает спикер Сейма.

Однако, по ее мнению, вначале необходимо дождаться предложений от рабочей группы и правительства, чтобы понять, можно ли получить необходимые средства из других источников.

Сегодня, 24 мая, сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа продолжат обсуждение проблем финансирования медицины. На прошлой неделе рабочая группа договорилась о том, что наиболее вероятным источником финансирования для здравоохранения является его привязка к уплате налогов.