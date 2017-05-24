Мурниеце: платежи на финансирование медицины пока не обсуждаются (5)

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Общество | 24 мая 2017 года, 11:55

Введение дополнительных платежей населения для медицинского страхования пока не обсуждается, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Сейма Инара Мурниеце.

Так она прокомментировала заявление председателя подкомиссии Сейма по общественному здоровью Ромуалда Ражукса, который вчера, 23 мая, сообщил, что для жителей, возможно, будет введен новый платеж для финансирования здравоохранения.

Мурниеце подчеркнула, что вопрос об обязательном медицинском страховании необходимо решить. Люди, которые работают и платят налоги, достойны получать коллективное медицинское обслуживание, считает спикер Сейма.

Однако, по ее мнению, вначале необходимо дождаться предложений от рабочей группы и правительства, чтобы понять, можно ли получить необходимые средства из других источников.

Сегодня, 24 мая, сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа продолжат обсуждение проблем финансирования медицины. На прошлой неделе рабочая группа договорилась о том, что наиболее вероятным источником финансирования для здравоохранения является его привязка к уплате налогов.

Комментарии 5
Михаил Месиер1 час назад
слова-слова!-----вот это сущность думает что оно что-то в этой сране решает----иди проспись! чувырла!!!
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Кассандрус2 часа назад
Ну всё, пипец. Значит точно введут!
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алекс1 час назад
Если бы Мурниеце сказала,что вопрос вообще снят с повестки дня,то ,может быть,поверил.
Но слово-ПОКА очень напрягает и дает уверенность,что введут,потому как ПОКА не определились с суммой ,котоую надо изьять из кошельков жителей.
Выборы на носу и как раз средняя зарплата,, вырастет,, по стране ,поэтому и изьять можно будет больше,чем 25 евро.
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