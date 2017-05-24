Посол: НАТО может уменьшить, но не ликвидировать опасность терроризма (3)
НАТО может уменьшить опасность терроризма, но не ликвидировать ее полностью, заявил в интервью Латвийскому радио в преддверии саммита альянса посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.
Дипломат уверен, что только все вместе страны НАТО и другие государства мира могут бороться с терроризмом - чумой 21-го века.
На вопрос, произойдут ли после ближайшего саммита изменения в отношениях НАТО и России, Берзиньш сказал, что "мяч находится на стороне России" - если она захочет, то улучшения возможны. По его мнению, для улучшения отношений с НАТО России следует менять политику на Украине и, возможно, в Сирии.
НАТО открыта для диалога и готова обсуждать все вопросы, сказал Берзиньш.
Говоря о том, сумеет ли Латвия в следующем году повысить расходы на оборону до 2% от ВВП, Берзиньш подчеркнул, что это зависит от политического руководства государства, которое заявило, что безопасность важна.
"Экономить на безопасности мы ни в коем случае не должны", - сказал посол, добавив, что в штаб-квартире НАТО не беспокоятся по поводу способности Латвии выполнить свои обязательства и приводят ее как пример для других стран.
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Конечно не должны,ради этого вы выдумали себе угрозу, угробили медицину,социальные программы,ввергли в нищету огромный слой населения,уговорили ввести сюда оккупационные войска и список этот велик.И всё это для того что бы кучка лоботрясов могла красиво тусоваться в структурах НАТО и под шумок распиливать эти самые средства которые не надо экономит.А что народ?А народ пусть грызётся между собою,постоянно поддерживая напряжённость в стране и главное пусть выбирает вас и платит огромные налоги.