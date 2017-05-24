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Специалисты предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) констатировали дефекты после ремонтных работ на Валмиерском шоссе на участке от Рубене до моста через Меллупе. Измерения, сделанные Дорожной лабораторией LVC и проведенные проверки показали, что на некоторых отрезках пути толщина уложенного асфальта недостаточна. Работы на этом объекте выполняло ООО Binders, субподрядчиком выступало ООО Lemminkainen Latvija. Строителям придется за свои средства переделать дорожное покрытие на участках у пешеходного перехода в Валмиермуйже и за Валмиерой у поворота на Валку.

Также работники исправят дефекты на автодороге Вентспилс-Гробиня, где на одном из участков высверленный тестовый образец дорожного покрытия показал недостаточную прочность, что могло привести к риску провала на дороге. Генеральный подрядчик - ООО Strabag и субподрядчик ООО Via обязаны за свои средства положить на указанном участке новый асфльт.

Специалисты Дорожной лаборатории Latvijas Valsts ceļi проводят регулярные проверки качества строительных объектов на автодорогах страны, а также повторные замеры, которые проводятся без предупреждения строителей.

В случаях, когда результаты проверок выявляют качество не соответствующее спецификации, строителей вынуждают исправлять дефекты за свой счет. Также им приходится выплачивать соответствующие денежные штрафы или продлевать гарантийные сроки.