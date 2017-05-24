Более трети жителей Латвии с трудом могут оплачивать лечение (6)

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Общество | 24 мая 2017 года, 15:00

В Латвии 35,6% жителей испытывают трудности с оплатой услуг здравоохранения, показал проведенный Центральным статистическим управлением опрос об использовании услуг здравоохранения в 2016 году.

В прошлом году 80,1% латвийских домохозяйств пользовались услугами здравоохранения в течение последних 12 месяцев, в том числе 35,6% оплачивали их с трудом или с большим трудом, 45,4% - сравнительно легко или с небольшими трудностями, 19% - легко или очень легко.

На селе услугами здравоохранения пользовались на 16,3 процентного пункта меньше домохозяйств, чем в городе - соответственно 68,6% и 84,9%. Больше всего услугами здравоохранения пользовались рижские домохозяйства (90,7%), меньше всего - домохозяйства в Земгале (69,3%). В Видземе услугами здравоохранения в прошлом году пользовались 72%, в Курземе - 78,8%, в Латгале - 79,2% домохозяйств.

Меньше всего (чуть больше 70%) этими услугами пользовались домохозяйства, состоящие из одного члена, больше всего (87,2%) - супружеские пары с одним ребенком.

Труднее всего оплатить услуги здравоохранения было одиноким пенсионерам (старше 65 лет) - 51,9% таких домохозяйств покрывали эти расходы с трудом или с большим трудом.

Комментарии 6
еж1 час назад
Обалдеть!!! Просто "неожиданная" новость!!! Но думаю,для варбут.ком,так и доожно быть!!! Виновных он не сомневаюсь,найдет!
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Гиппократ36 минут назад
Так почему бы правительству не заняться вопросом создания государственной всеобщей и бесплатной системой здравоохранения!!! Бесплатное государственное обучение медиков по всем специальностям, распределение на работу после обучения, отработать после диплома 5 лет на месте, а после резидентуры и другого последипломного обучения в течение 1-3 лет! Это вопрос государственной важности и вопрос выживания нации и государства.
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Sedna14 минуты назад
А не подсчитали ли эти штатные подсчитыватели, сколько тысяч человек теперь ВООБЩЕ не обращаются к врачам? Теперь пожилые люди выращивают, покупают разные травки, обмениваются ими, ищут какие-то рецепты в журналах и газетах, ставят сами себе диагнозы и так и лечатся и прочая, прочая? А одинокие бабушки-дедушки просто тихо мрут в своих жилищах. А эти подсчитыватели всё подсчитывают и подсчитывают.
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