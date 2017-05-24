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В Латвии 35,6% жителей испытывают трудности с оплатой услуг здравоохранения, показал проведенный Центральным статистическим управлением опрос об использовании услуг здравоохранения в 2016 году.

В прошлом году 80,1% латвийских домохозяйств пользовались услугами здравоохранения в течение последних 12 месяцев, в том числе 35,6% оплачивали их с трудом или с большим трудом, 45,4% - сравнительно легко или с небольшими трудностями, 19% - легко или очень легко.

На селе услугами здравоохранения пользовались на 16,3 процентного пункта меньше домохозяйств, чем в городе - соответственно 68,6% и 84,9%. Больше всего услугами здравоохранения пользовались рижские домохозяйства (90,7%), меньше всего - домохозяйства в Земгале (69,3%). В Видземе услугами здравоохранения в прошлом году пользовались 72%, в Курземе - 78,8%, в Латгале - 79,2% домохозяйств.

Меньше всего (чуть больше 70%) этими услугами пользовались домохозяйства, состоящие из одного члена, больше всего (87,2%) - супружеские пары с одним ребенком.

Труднее всего оплатить услуги здравоохранения было одиноким пенсионерам (старше 65 лет) - 51,9% таких домохозяйств покрывали эти расходы с трудом или с большим трудом.