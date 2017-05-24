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Американские морские пехотинцы выгружают на Вентспилсском пляже военную технику, сообщили в твиттере Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

Морские пехотинцы и военная техника США прибыли на предстоящие в июне в Латвии международные военные учения Saber Strike.

Как сообщила представитель Министерства обороны Сандра Брале, техника, в том числе танки, выгружена на пляже в Варвской волости в нескольких километрах от Вентспилса.

Параллельно выгружается техника в Вентспилсском порту. В Вентспилсский край прибыли в общей сложности более 400 морских пехотинцев США, который затем отправятся на Адажскую базу НВС. Техника тоже будет доставлена в Адажи по железной дороге и по автодорогам.

Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе пройдут в Латвии 3-15 июня. В них будут участвовать более 2000 военных из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

Цель учений - повышение региональной стабильности и безопасности, укрепление партнерства и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.

НВС Латвии напоминают, что во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве - военные самолеты и вертолеты.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.