Американский военный десант высадился на пляж в Вентспилсе (6)
Американские морские пехотинцы выгружают на Вентспилсском пляже военную технику, сообщили в твиттере Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.
Морские пехотинцы и военная техника США прибыли на предстоящие в июне в Латвии международные военные учения Saber Strike.
Uz mācībām #SaberStrike Latvijā ierodas ASV jūras kājnieki, izkrauj tehniku Ventspilī. Foto un video sekos! @MarForEUR_AF @USArmyEurope pic.twitter.com/OdO2AKuOmc— NBS (@Latvijas_armija) 24 мая 2017 г.
Как сообщила представитель Министерства обороны Сандра Брале, техника, в том числе танки, выгружена на пляже в Варвской волости в нескольких километрах от Вентспилса.
Параллельно выгружается техника в Вентспилсском порту. В Вентспилсский край прибыли в общей сложности более 400 морских пехотинцев США, который затем отправятся на Адажскую базу НВС. Техника тоже будет доставлена в Адажи по железной дороге и по автодорогам.
Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе пройдут в Латвии 3-15 июня. В них будут участвовать более 2000 военных из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.
Цель учений - повышение региональной стабильности и безопасности, укрепление партнерства и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.
НВС Латвии напоминают, что во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве - военные самолеты и вертолеты.
НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.