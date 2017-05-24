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Теперь время ожидания получения инвалидных колясок, костылей, протезов и других вспомогательных технических средств сократится вдвое. Об этом сообщает директор департамента социальных услуг Минблага Максим Иванов.

Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности будет работать как административный орган, который будет проводить не только экспертизы, но и выдавать купоны на приобретение вспомогательных средств.

Также в рамках реформы планируется расширить охват доступности технических средств, так как в настоящее время существует всего два региональных пункта - в Кулдиге и Резекне.

Нынешняя модель предоставления вспомогательных средств фрагментарна, а время, которое человек должен провести в очереди, может составлять от трех до десяти месяцев.

По данным Минблага, в 2015 году в очереди на получение технических вспомогательных средств было 5 852 человека, в этом году - уже 6 889 человек.

По словам Иванова, очереди возникают не только потому, что система раздроблена, но и потому, что для обеспечения людей вспомогательными средствам не хватает финансирования.

Согласно мнению министра благосостояния Яниса Рейрса, существующая модель не нацелена на людей, поэтому всю систему надо менять, чтобы она служила человеку, а не наоборот.

Министр также отметил, что реформа системы технических вспомогательных средств не требует дополнительного финансирования, но министерство все равно будет просить определенную сумму денег на расширение ассортимента и увеличение количества.

Внедрение новой системы планируется начать в 2019 году или раньше, если для этого будут все условия.