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Государственная пробационная служба (ГПС) положительно оценивает систему электронного надзора за осужденными, так как после ее введения в 2015 году, государству удалось сэкономить почти полмиллиона евро. Если бы надзор не существовал, то эту сумму в противном случае пришлось потратить на содержание осужденных в тюрьме.

По подсчетам ГПС, благодаря нововведению осужденные не провели в тюрьмах в общей сложности 42 года. Не оплачивая их содержание в тюрьме, государство сэкономило 465,771 тыс. евро. На обеспечение электронного надзора израсходовано 151,2 тыс. евро.

31 апреля завершился этап пилотного внедрения системы электронного надзора, который осуществлялся при поддержке Норвегии. Как сообщил руководитель ГПС Михаил Папсуевич, теперь электронный надзор станет постоянной государственной инициативой.

Новый проект был применен к 119 досрочно освобожденным из тюрьмы заключенным. У 78 осужденных надзор уже закончился. Чаще всего электронный надзор за осужденными применяется сроком на один год и шесть месяцев.

Во время пилотного проекта в 93% случаев осужденные успешно выдержали надзор, и только в 6,7% случаев ГПС просила суд дать оценку поведению осужденных.

Фото: reecity.lv