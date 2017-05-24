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Президент Раймонд Вейонис во время встречи с министром иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Акбаром отметил значение Индии для Латвии, как хорошего торгового партнера.

Вейонис сказал, что о важности экономического сотрудничества между двумя странами свидетельствует представительная делегация индийских предпринимателей, участвующих сегодня в индийско-латвийском бизнес-форуме в Риге.

"Диалог Латвии и Индии развивается успешно, подтверждая заинтересованность обеих стран в укреплении сотрудничества, в том числе в обмене визитами высокого уровня", - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что диалог обеих стран следует расширять и в таких сферах, как образование, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и логистика.

Президент выразил удовлетворение тем, что в последние годы растет обмен студентами и преподавателями вузов двух стран, а также реализуются различные латвийско-индийские проекты в области культуры.