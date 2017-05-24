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Рижский свободный порт открывает проект "Путепровод с улицы Твайка до Кундзиньсалы", который включает в себя строительство подъездных дорог к Саркандаугаве и к Кундзиньсале.

Проект обеспечит прямое соединение Кундзиньсалы с Рижской городской магистралью. Таким образом транспортная нагрузка в районе порта снизится, а жителям города будет легче добраться до Кундзиньсалы.

Проект реализуется за счет привлечения средств из фондов Евросоюза программы Кохезии, которые предназначены для повышения мер безопасности крупных портов в Латвии.

Разработку строительного проекта планируется осуществить до конца 2018 года.