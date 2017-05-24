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Руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Илона Кронберга, проработав в этой должности около полугода, подала заявление об увольнении. О этом сегодня сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ).

Кронберга уже сегодня закончила выполнение служебных обязанностей. Решение уйти с должности она приняла "в связи с положительным поворотом в личной жизни".

"Это связано с положительными изменениями в моей личной жизни, которые я публично разглашать на стану, но причина очень положительная и неожиданная, поэтому пришлось принять такое решение", - сказала Кронберга в телефонном интервью ЛТВ.

Кронберга была утверждена в должности руководителя ГИЗПД 22 ноября 2016 года и 1 декабря приступила к выполнению служебных обязанностей.