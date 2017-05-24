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Объявление некоей женщины, как в социальной сети, так и на портале объявлений, вызвало ажиотаж среди общества, так как она продает место на кладбище в Саркандаугаве за 1000 евро, сообщает программа ТВ3 "Bez Tabu".

Текст объявления выглядит так: "Место на кладбище находится в 5 минутах ходьбы от крематория, в случае необходимости к месту можно подъехать и на машине. Последнее захоронение было там сделано 40 лет назад. Могила расчитана на три места. Близко общественный транспорт".

Комментаторы в социальной сети Facebook шокированы и выражают удивление, как можно продавать место для захоронения, когда 40 лет назад там был похоронен родственник автора объявления.

Журналисты под видом потенциальных покупателей связались с продавцом, чтобы выяснить детали предложения. "Тут такое дело, наши дальние родственники, у которых нет наследников, захоронены совсем в другом месте в Латвии. В Риге были похоронены их родители. У них нет ни наследников, ни братьев, ни сестер, нет никого. Я еще помню эту тетю. Лет 40 назад, когда она была последняя туда захоронена. Мы сами не рижане и не собираемся переезжать в Ригу. Для нас уход могилы доставляет сложности. Так как слышали, что люди сейчас продают места для захоронения, так как их не хватает, могу сказать, что у нас могила очень хорошая", - рассказала автор объявления.

Впрочем, руководитель управления кладбищ Риги Гинтс Зела продажу могил называет невозможной и указал, что на конкретное место захоронения даже не заключен никакой договора о содержании.

"С самоуправлением был заключен договор об аренде, согласно которому это место передается в пользование. Установленные правила предусматривают, что лица, не являющиеся родственниками захороненных персон или владельцами захоронения, не могут получить право на место захоронения", - указал Зела.

Скриншот Bez Tabu