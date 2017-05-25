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В портретном зале Рижской думы 26 мая в 13.00 состоится пресс-конференция о выдвижении кандидатуры Риги на получение статуса спортивной столицы Европы, сообщили в гордуме.

Откликнувшись на приглашение Ассоциации европейских столиц и городов спорта, Рига в начале 2017 года выдвинула свою кандидатуру на получение этого статуса в 2021 году.

В пресс-конференции примут участие вице-президент Ассоциации европейских столиц и городов спорта (ACES) Джон Свенсон, вице-мэр Риги Андрис Америкс, директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Гунтис Хелманис и член исполкома европейского движения Fair Play Байба Вейса.

"Рига - город с давними спортивными традициями, динамичной спортивной жизнью и амбициями для дальнейшего развития", - подчеркивается в заявлении Рижской думы.

Рига обладает необходимым опытом, ресурсами и мотивацией, чтобы получить титул спортивной столицы Европы в 2021 году. Наряду с Ригой на этот титул претендуют Лиссабон и Гаага.