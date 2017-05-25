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Латвийские наркоманы сами себя обеспечивают марихуаной и она больше не является контрабандным товаром. Марихуана выращивается в Латвии уже в промышленных масштабах, пишет Kasjauns со ссылкой на газету "Сегодня". В связи с чем, как указывают стражи порядка, выращивание и торговля "одурманивающей травой" превратилась в успешный и доходный бизнес.

Еще пару лет назад лидирующие позиции на рынке наркотиков в Латвии занимал так называемый спайс или курительные смеси, то теперь место спайса заняла марихуана.

За прошлый год полиция произвела конфискацию марихуаны в 847 случаях - начиная от пару граммов,заканчивая сотнями килограммов.

Многие в Латвии начинают выращивать марихуану для собственных нужд, но позднее начинают с ней делиться с друзьями и соседями, а затем культивирование марихуаны становится бизнесом. И к тому же весьма доходным бизнесом, так как грамм этой дурман-травы на черном рынке стоит 10-15 евро.

"Дел, связанных с выращиванием марихуаны в квартирах или домах, у нас стало на 50% больше", — сообщил недавно начальник госполиции Интс Кюзис, добавив, что в целом наркомания в Латвии остается на прежнем уровне. Начиная с 2014 года полиция ликвидировала в Латвии 94 плантации марихуаны. Марихуановый бизнес идет и потому, что в Латвии уничтожен ее самый большой конкурент - спайс.

Стражи порядка признают, что в Латвии марихуану выращивают в любое время года - и зимой, и летом. Зимой растят в помещении - это может быть и обычная квартира, где садоводы оборудуют социальные шкафы. В них устанавливают светильники, обогреватели, оборудуют светоотражающими материалами, вентиляцией, поливальными системами. Иногда под плантации отдают целые комнаты.

Но наибольшая активность начинается летом. Лучше всего, конечно, растить "травку" в теплицах. Там марихуана вызревает с большим количеством дурманящего вещества в листьях. Но если повезет с погодой, то можно рассчитывать и на неплохой урожай в открытом грунте.

Наркологи признают, что большая часть курильщиков марихуаны являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет.

Уже пару лет назад МВД Латвии предупреждало, что из-за смены климатических условий в Латвии смогут выращивать марихуану на открытом воздухе. Учитывая, что по прогнозам метеорологов лето будет становиться все более жарким, можно допустить, что жители станут выращивать марихуану на открытом воздухе без специального оборудования.

Фото: LETA/Valsts policija