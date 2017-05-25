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Некий молодой человек в социальной сети Facebook разместил видео и небольшой рассказ о том, как проходит полет на самолете airBaltic на недавно открытом рейсе Лиепая-Рига.

"Сегодня утром опробовал airBaltic Лиепая-Рига. Здорово, если надо регулярно. Людей тоже было достаточно, на моем рейсе около 40. Для следующего полета опыта набрался - в аэропорт можно прибывать позже, нежели сегодня утром. Но вместе с ожиданием был в Риге уже через полтора часа. Самолет приземлился и я уже через 5 минут ждал автобуса в центр города", - написал Эмилс Дарзиньш.

Также парень указал, что стоимость получасового перелета составила около 14 евро.

Авиакомпания airBaltic начала полеты по маршруту Рига-Лиепая 16 мая. Рейсы выполняются три раза в неделю на самолете Bombardier Q400 NextGen".

Как ранее рассказал министр сообщения Улдис Аугулис, в течение неполной недели на только что открытый авиамаршрут Рига-Лиепая продано уже более 1200 билетов.

Таким образом, результаты рейсов национальной авиакомпании airBaltic на этом маршруте даже лучше, чем планировалось.

Аугулис напомнил, что рейсы будут выполнять только в летний сезон до октября, так как Лиепайский аэропорт не может обслуживать самолеты зимой.