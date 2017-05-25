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Государство должно обеспечить потребности населения в качественном и доступном здравоохранении, поэтому правительство должно найти долгосрочный источник дополнительного финансирования, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей.

Вейонис и Чакша накануне обсудили актуальные вопросы здравоохранения, включая вопрос его финансирования. Реформа здравоохранения - одна из важнейших задач нынешнего правительства, подчеркнул президент. Необходимо изменить отношение жителей к своему здоровью, упорядочить и финансировать такую систему, которая обеспечивает качественное здравоохранение, считает он.

Характеризующие здоровье населения данные показывают, что необходимо уделять больше внимания не только вопросам лечения, но и содействия здоровью, профилактике болезней и процессу реабилитации. В этой сфере большую ответственность каждый должен взять на себя сам, отметил Вейонис.

Чакша сообщила, что в рамках реформы системы здравоохранения планируется предпринять ряд мер с целью улучшить показатели здоровья населения.

Ранее Чакша в интервью Латвийскому телевидению указала, что скорее всего, политики сумеют договориться только о краткосрочных решениях по увеличению бюджета здравоохранения.

По ее мнению, коалиционные партии сумеют найти средства только на следующий год и, возможно, наметят их на 2019 год, но о более широкой реформе за пару заседаний рабочей группы договориться невозможно.

Чакша отметила, что увеличение дефицита бюджета является одним из возможных источников получения средств для здравоохранения, но для повышения зарплат медиков эти средства использовать нельзя.