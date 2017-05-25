Вейонис: правительство должно найти средства на медицину (4)

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Общество | 25 мая 2017 года, 08:41

Государство должно обеспечить потребности населения в качественном и доступном здравоохранении, поэтому правительство должно найти долгосрочный источник дополнительного финансирования, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей.

Вейонис и Чакша накануне обсудили актуальные вопросы здравоохранения, включая вопрос его финансирования. Реформа здравоохранения - одна из важнейших задач нынешнего правительства, подчеркнул президент. Необходимо изменить отношение жителей к своему здоровью, упорядочить и финансировать такую систему, которая обеспечивает качественное здравоохранение, считает он.

Характеризующие здоровье населения данные показывают, что необходимо уделять больше внимания не только вопросам лечения, но и содействия здоровью, профилактике болезней и процессу реабилитации. В этой сфере большую ответственность каждый должен взять на себя сам, отметил Вейонис.

Чакша сообщила, что в рамках реформы системы здравоохранения планируется предпринять ряд мер с целью улучшить показатели здоровья населения.

Ранее Чакша в интервью Латвийскому телевидению указала, что скорее всего, политики сумеют договориться только о краткосрочных решениях по увеличению бюджета здравоохранения.

По ее мнению, коалиционные партии сумеют найти средства только на следующий год и, возможно, наметят их на 2019 год, но о более широкой реформе за пару заседаний рабочей группы договориться невозможно.

Чакша отметила, что увеличение дефицита бюджета является одним из возможных источников получения средств для здравоохранения, но для повышения зарплат медиков эти средства использовать нельзя.

Комментарии 4
Оккупант37 минут назад
Должно!Правительство же на оборону от мифической угрозы деньги находит!На всякие заборы которые можно снести с одного выстрела,на закупку ненужного хлама,и тому подобное!Значит и на медицину деньги найдут!Надо только потрясти хорошо!Думаю если нашу правящею элиту хорошо потрясти,то деньги не только на медицину найдутся!
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Виктор2 минуты назад
Зато отвалить деньги канадским, албанским и прочим воякам, являющимся на нашу землю, в бюджете деньги есть :) на пулемёты и подобие танков деньги есть. Будто 39-й год ничему не научил. Тогда фашистская диктатура была, и то вся история Латвии решалась НЕ в Латвии, а в Берлине, Москве и Лондоне. Сейчас, вместо Лондона Вашингтон. Зачем танки? Чтобы латышам на пенсии и медицину не хватало? Чтобы жили хуже всех в ЕС? Тогда пора покупать авианосец и припарковать его в Даугаве... Он легко пустит весь бюджет на дно.
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реалити шоу20 минут назад
при постоянно убывающем населении увеличить нагрузку на оставшееся - и рассматривать это как долгосрочный источник доп.финансирования - это пздц.во, уроды!
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