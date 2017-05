Общество |

Пользователь социальной сети Facebook Рихардс на днях поделился своим рассказом о наведении порядка в своем старом доме и необычной находке во время его уборки.

"Поделюсь с вам своими переживаниями. Полтора года назад мы с семьей приобрели супер дом на селе. Конечно, сейчас мы очень устаем после выходных, так как предпочитаем делать все своими руками (Do It Yourself), но удовольствие от работ невозможно ничем оценить".

"Сейчас активно занимаюсь пристройкой мансарды. Вчера взялся за выравнивание полов, поэтому вытащил все содержимое из-под старого пола (деревянные брусья, зерно, чипсы, металл, стекло и крысиный помет). Под окном поставили грузовой бак и через окно выбрасывал туда все содержимое, чтобы потом сжечь его на костре".

"Проработал весь день, когда из под полы достал необычную коробку в куске материи. Руки затряслись и адреналин зашкаливал. В коробке оказался целлофановый кулек, в который был положен другой кожаный мешочек".

"В мешочке - пачки денег...Сумма небольшая, однако сама по себе находка - это какой-то сюрреализм. Неизвестно, что означает такой жест бывшего хозяина… Из записей, которые сделаны на бумаге, сложенной в эту же коробку, можно понять, что там было около 11 000 латвийских рублей, которые затем поменяли на латы".

"Также в коробке находилась квитанция, датированная 1946 годом, о проданной хозяином картошке (по 5,5 латов за центнер). В конце-концов, вывозя второй груз хлама с мансарды, при выгрузке всего в костер, вылетела и ударилась о машину пуля... тут я почувствовал себя, как расхититель гробниц".

"P.s. Видимо, между половицами владелец дома хранил и пули, а я их чуть не бросил в огонь. P.s.s. Латы и старые деревянные брусья (дом построен в 1921 году) я выставил на продажу. Если кому надо, пишите. Собираем деньги на паркет для этого самого любимого дома", - написал новый хозяин.

Источник: facebook.com/groups