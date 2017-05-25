Латвиец не знал, что выиграл в лотерею почти 37 000 евро (8)

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Общество | 25 мая 2017 года, 07:33

38-летний Гатис Копманис 15 февраля этого года выиграл в лотерею Latloto 5 из 35 сумму в размере 36 844 евро, но явился за ней только на этой неделе, поскольку не знал о своем призе. Об этом сообщает портал kasjauns.lv.

Победитель был уверен, что на его личном счете iLOTO мелькала сумма 170 евро. Он думал, что компания требует явиться в офис и оформить документы именно по этому поводу.

"Я еще тогда удивился, почему нельзя получить эту сумму с помощью банковского перевода без личного присутствия, но все же приехал", - рассказывает Гатис.

Организация отмечает, что такое за всю историю выигрышей произошло впервые, когда победитель игнорировал все напоминания о том, что ему надо явиться за призом.

"У меня полный почтовый ящик спама. Я его не читаю или просто сразу удаляю", - отмечает Гатис.

В свою очередь, он добавил, что его коллега, который регулярно играет в SuperBingo много раз присутствовал в студии во время розыгрыша и становился победителем. И именно это в феврале подвигло Гатиса на участие в лотерею.

"Если он смог, почему я не смогу. Не считаю себя азартным человеком, но когда получаю зарплату, иногда покупаю лотерейные билеты. Кстати, цифры я выбираю случайно, не задумываясь", - подчеркивает Гатис.

На вопрос о том, куда он потратит свой приз отвечает, что купит квартиру.

"Это моя мечта. Сейчас я ее снимаю квартиру. Пытался копить, так как для первого взноса требовалось 11 тысяч евро. Потом купил автомобиль и копить на квартиру надо было начинать заново" - рассказывает он.

Источник: kasjauns.lv
Комментарии 8
Brhr 5 часов назад
Не плохая реклама. Уже не первый раз. Дальше наверное раскажут , что играя в аппараты разбогатеть можно.
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Если это правда(в чём очень сомневаюсь),4 часа назад
то первым делом про него вспомнит государство
в лице СГД.
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Мало людей играет,и квартиры плохо продаются? 5 часов назад
Ну что поделать,поумнел-научился считать копейку-
разбежался народ.
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