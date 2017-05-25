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В четверг, 25 мая, предприятие Rīgas meži проведет на Эспланаде мероприятие по благоустройству "5 лет вместе".

Уже на протяжении 5 лет агентство Rīgas Dārzi un parki входит в состав Rīgas meži. Во время мероприятия, которое начнется в 9 часов, сотрудники благоустроят территорию напротив гостиницы Latvija.

Там появится летняя клумба с газоном, высаженная гортензиями в виде живой изгороди. Кроме этого, работы по облагораживанию и озеленению территории будут проведены у памятника Оскару Калпаку, на алее вдоль улицы Бривибас,бульвара Райниса и у часов Кобе.

Также планируется обеспечить уход за растениями, прополку, рыхления и подкормку деревьев на улицах Райня Булварис и Бривибас. В завершение мероприятия будет презентована книга "Путеводитель по рижским паркам и садам".