Общество |

Существует риск того, что одобренная правительством Латвии налоговая реформа не сократит разницу между доходами жителей страны, а наоборот, ее увеличит. Об этом сообщила в интервью Латвийскому радио глава представительства Еврокомиссии (ЕК) в Латвии Инна Штейнбука.

Она пояснила, что ЕК опубликовала два документа. Один из них ежегодный, с общими рекомендациями, опубликованными с 2012 года. Во втором документе рассматриваются принципы реформы и их соответствие требованиям Пакта стабильности и роста.

Штейнбука отметила, что Еврокомиссия дает рекомендации всем странам. Например, Дании она дала одну рекомендацию - о повышении конкурентоспособности, Кипру было выписано 11 рекомендаций.

В свою очередь, Латвия получила 7 рекомендаций, разделенных на три блока: налогообложение, социальная политика и государственное управление.

"Надеюсь, что Министерство финансов оценит рабочий документ. Возможно, Латвии удастся убедить экспертов Еврокомиссии, что они ошибаются", - заявила Штейнбука.

Напомним, что Еврокомиссия считает, что если при проведении налоговой реформы в Латвии не будет найдено достаточных компенсирующих механизмов, структурный дефицит в 2018 году может достичь 2,4% от ВВП, что является существенным отклонением.

Источник: diena.lv