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Сейм рассмотрит предложение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK об ужесточении наказаний за нарушение закона о государственном языке.

Законопроект поддержали 58 депутатов, против были 20 депутатов "Согласия", а Андрей Юдин ("Единство") и Вейко Сполитис ("Единство") в голосовании не участвовали. Законопроект передан на рассмотрение комиссиям.

Цель поправок к Закону о государственном языке - устранить необоснованное употребление других языков. Инициаторы законопроекта отмечают, что поправки увеличат объем взысканных штрафов и это положительно отразится на бюджете страны.

В случае принятия поправок штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700.

Для государственного должностного лица Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагает увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью отнятия его статуса.

Штраф за открытое неуважение к государственному языку составляет сейчас до 350 евро, а авторы проекта предлагают увеличить его для физических лиц до 700 евро, для должностных лиц - до 250-700 евро с возможностью лишения должности, а для юридических лиц - до 10 тыс. евро.

Увеличение штрафов предусмотрено также за отсутствие названий на латышском языке и отсутствие перевода теле-, радиопередач и фильмов.