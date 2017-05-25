Нацблок требует увеличить штрафы за неиспользование госязыка (10)

фото

Общество | 25 мая 2017 года, 10:49

Сейм рассмотрит предложение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK об ужесточении наказаний за нарушение закона о государственном языке.

Законопроект поддержали 58 депутатов, против были 20 депутатов "Согласия", а Андрей Юдин ("Единство") и Вейко Сполитис ("Единство") в голосовании не участвовали. Законопроект передан на рассмотрение комиссиям.

Цель поправок к Закону о государственном языке - устранить необоснованное употребление других языков. Инициаторы законопроекта отмечают, что поправки увеличат объем взысканных штрафов и это положительно отразится на бюджете страны.

В случае принятия поправок штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700.

Для государственного должностного лица Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагает увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью отнятия его статуса.

Штраф за открытое неуважение к государственному языку составляет сейчас до 350 евро, а авторы проекта предлагают увеличить его для физических лиц до 700 евро, для должностных лиц - до 250-700 евро с возможностью лишения должности, а для юридических лиц - до 10 тыс. евро.

Увеличение штрафов предусмотрено также за отсутствие названий на латышском языке и отсутствие перевода теле-, радиопередач и фильмов.

Комментарии 10
алекс28 минут назад
И за что тебя любить ,государство,если в стране идут сортирные войны в Кабинете министров!!,вместо поднятия экономики и государственного мышления у бывших трактористов и доярок растут штрафы и налоги,потому что уровень образования не дает мыслить глобально и любить страну,но голодранцы,попавшие наверх,очень любят деньги.
За что тебя любить ,государство,если те же националисты,которые должны защищать интересы страны,уже давно продались Соросу.
Перечислять можно долго,но ответь мне,государство и дай хоть один аргумент-за что тебя любить?
Ответить
Неважно39 минут назад
Да когда же вы выродки уже оставите страну в покое?как же вы всех достали!Надо быть полным идиотом что-бы поддерживать такие партии как Нацблок и Блядинство!
Ответить
Garik33 минуты назад
Вот пусть эти инициаторы своими языками, вместо Даугавы, на Рижской ГЭС турбины раскручивают.
Ответить