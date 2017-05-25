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В 2016 году в результате реализации плана по приему беженцев было необоснованно истрачено 200 000 евро. К таким выводам пришел Госконтроль в ходе ревизии.

Госконтроль считает, что Латвия не нуждалась в двух миллионах евро для того, чтобы выполнить план действий по приему лиц, которым требуется международная защита.

Из выделенных 7,29 млн евро 1,02 млн евро вернулись в госбюджет, 698 000 евро были перераспределены на другие цели, а 200 600 евро истрачены неадекватно.

В частности, в Управлении по делам гражданства и миграции планировалось создать 16 новых рабочих мест. В течение года время на рассмотрение заявки беженца сократилось с восьми до четырех месяцев, а на работу были приняты только шесть человек.

Ревизоры констатировали, средства, предназначенные на создание 16 новых штатных мест, расходовались на зарплаты 59 работникам. Это означает 200 612 евро были истрачены не по существу.

Напомним, что в Латвию в 2016 году было перемещено 169 лиц.