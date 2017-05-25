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Концертные агентства в Латвии после теракта в Манчестере станут уделять больше внимания безопасности посетителей во время мероприятий, информируют представители концертных агентств.

Так, представитель концертного агентства FBI Кристапс Карклиньш сказал, что в сотрудничестве с Госполицей и Полицией Рижского самоуправления сделает все возможное, чтобы исключить любые риски во время концертов.

"Служба безопасности станет тщательнее проверять посетителей на входе и более внимательно наблюдать за зрителями во время мероприятий. Безопасность посетителей – это приоритет", - подчеркнул Карклиньш.

Представитель концертного агентства Bravo Events Дануте Варейкайте от имени агентства выразила самые глубокие соболезнования пострадавшим во время теракта, добавив, что в результате могут быть введены дополнительные меры безопасности в концертных залах. Она сказала, что безопасность на мероприятиях Bravo Events уже более 10 лет обеспечивают профессионалы самого высокого уровня, которым концертное агентство доверяет и высоко ценит их опыт и качество услуг.

В свою очередь руководитель концертного агентства Positivus Music и организатор музыкального фестиваля Positivus Гирт Майорс сказал, что каждый посетитель фестиваля обыскивается на входе, территорию охраняют квалифицированные специалисты по безопасности, поэтому зрители могут чувствовать себя относительно безопасно.

Напомним, как писал Mixnews, в понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер-Арена" сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде террорист-смертник Салман Абеди подорвал себя. Погибло 22 человека.

Ответственность за теракт взяла группировка джихадистов "Исламское государство".