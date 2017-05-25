Депутаты обсудили действия охраны Банка Латвии в случае войны (17)

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Общество | 25 мая 2017 года, 21:04

В случае войны Управление безопасности Банка Латвии будет включено в состав латвийской армии, поэтому депутаты комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией встретились с руководством Управления безопасности, чтобы обсудить роль этой структуры в защите государства, сообщил председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис ("Единство")

"Были в Управлении безопасности Латвийского Банка. Согласно закону, случае войны Управление безопасности будет включен в состав вооруженных сил", - написал Латковскис.

Управление безопасности обеспечивает защиту Банка Латвии от физических угроз, анализирует риски и проводит меры безопасности. Эта служба была основана в 1992 году и работают в ней 110 человек. Они прошли обучение в США, Израиле, Великобритании,Германии и других странах.

Комментарии 17
Михаил М. Микешин47 минут назад
Блеадь. Вы уже сразу дату начала войны сообщите. А то ходите вокруг, да около...
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Alex1 час назад
А от кого защищать деньги БЛ будем ?Ну да ,мы помним,как военными самолётами деньги вывозились из "побеждённого" Ирака - гигантские банковские активы.Наверное и из Ливии.Латковскис кого опасается , русских или натовский сброд ?Тяжёлая участь ,когда тебя "заставляют" бояться ,а ты взрослый мужик,играешь в этот театр идиотизма,и вынужден молоть эту чепуху своим детям.Да ни за какие деньги !
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Roman Valiev6 минут назад
Что происходит!? О какой войне речь?
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