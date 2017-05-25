Общество |

В случае войны Управление безопасности Банка Латвии будет включено в состав латвийской армии, поэтому депутаты комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией встретились с руководством Управления безопасности, чтобы обсудить роль этой структуры в защите государства, сообщил председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис ("Единство")

"Были в Управлении безопасности Латвийского Банка. Согласно закону, случае войны Управление безопасности будет включен в состав вооруженных сил", - написал Латковскис.

Vakar bijām Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldē. Likums paredz, ka kara gadījumā Aizsardzības pārvalde tiek iekļauta bruņotajos spēkos. pic.twitter.com/NrTKVxubtJ — Ainars Latkovskis (@a_latkovskis) 25 мая 2017 г.

Управление безопасности обеспечивает защиту Банка Латвии от физических угроз, анализирует риски и проводит меры безопасности. Эта служба была основана в 1992 году и работают в ней 110 человек. Они прошли обучение в США, Израиле, Великобритании,Германии и других странах.