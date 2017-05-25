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Работодатели поддерживают планы по введению обязательного страхования здоровья, чтобы изыскать дополнительные средства для медицины, заявил эксперт Латвийской конфедерации работодателей (ЛСРД) Петерис Лейшкалнс.

"ЛКРД считает, что налоговая реформа совершенно необходима. Мы поддержим предложение правительства о введении государственного обязательного страхования здоровья, чтобы не ставить под угрозу реформу", - сказал Лейшкалнс.

Он напомнил, что с предложением об обязательном страховании здоровья выступил в свое время Банк Латвии.

"Предложение предусматривало конкретный фиксированный взнос, который взимается по месту работы. Те, кто не платит, получали бы услуги, но платные. Тогда это предложение не получило поддержки, но теперь все остальные варианты изыскания дополнительных средств для медицины отклонены", - сказал Лейшкалнс.

ЛКРД могла бы поддержать предложение, чтобы на всех рабочих местах, которые зафиксированы в электронной налоговой книжке, взимался бы взнос в размере 20 евро.

"Предложение не оказывает негативного влияния на развитие предпринимательства и не тормозит движения к более высокой добавленной стоимости, более высоким зарплатам, а также не дает преимуществ для теневой экономики", - сказал представитель ЛКРД.