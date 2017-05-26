Социологи выяснили причины, по которым латвийцы не платят налоги (+ОПРОС) (3)

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Общество | 26 мая 2017 года, 07:45

Ожидания общества в отношении пенсий и социальных услуг в Латвии высокие, при этом готовность участвовать в улучшении системы своими налогами критически низкая.

Такое мнение в организованной Министерством благосостояния дискуссии "Вызовы для системы социального страхования" высказали социологи.

Большая часть общества все еще считает неуплату налогов оправданной. Эксперты частично объясняют это недоверием к власти и уверенностью в том, что избежать наказания можно довольно легко.

В целом с системной точки зрения латвийская пенсионная система оценивается как жизнеспособная в долгосрочной перспективе, но важным вызовом является адекватность размера пенсий, считают участники дискуссии. 30% плательщиков взносов соцстрахования платят их с минимальной или еще более низкой зарплаты, 13,6% - в льготном режиме.

Дополнительное влияние на соцстрахование оказывает также теневая экономика, и появление новых форм работы в будущем будет все больше влиять на систему соцстрахования.

Как отмечает Министерство благосостояния, режим налога с микропредприятий в определенном размере способствовал созданию новых рабочих мест, особенно в начальный период его введения, а также стимулировал выход предпринимателей из теневой экономики Однако он вызвал также многие риски для социальной защиты и неблагоприятное влияние на продуктивность народного хозяйства.

Общество открыто для взаимной поддержки, помощи и солидарности, но в большой мере на эту готовность делиться влияет средний низкий уровень доходов и то, что большой части общества сложно покрывать основные расходы.

Комментарии 3
Дед Пихто38 минут назад
Всё еще проще. В Латвии для людей нет перспектив. Молодежь подрастает уезжает и никак не связывает свою жизнь с этой страной. Так на фига вкладывать в нее деньги, если всё равно не будет пенсий, не будет медицины, не будет работы? Старики помрут, и даже с их пенсий не будет налогов.
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Alex46 минут назад
Как социологи всё усложняют ,и...продолжают воду в ступе толочь...государство и является причиной всех проблем с налогами , зарплатами, пенсиями .Не Москва,не Пекин,не Брюссель ,не Вашингтон и не местный трудовой люд .Вот там ,в "государстве" и копайте социоутописты .На мой взгляд получилась за 26 лет очень кривая пирамида ,на подобии всяких финансовых ...Стандартная западная модель сработала конечно - сделать нескольких миллионеров в "неправильных" странах,а они там сами за хорошие пряники будут за стадом присматривать .Модель сработала,на разрушение,но сильные страны остались на плаву, а в дохлых странах за четверть века всё идёт к полному концу .А национальные миллионеры наворовав ,давно намылились (если что!) в благополучные райские островки Запада,где всё припасено на спокойную обеспеченную старость.А что будет ТАК ,западная модель капитализма совершенно не учла ...
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varbut.com1 час назад
Так это. Предпрениматеои при приёме на работу прямо говорят. Если вам нужны налоги работы здесь не будет.

Что остайтся работнику
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