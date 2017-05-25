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Государственная инспекция по защите прав детей применила штраф в размере 210 евро к работнице Елгавского детского дома за насилие по отношению к детям.

Представительница инспекции Инга Крастиня рассказала в интервью Латвийскому радио, что штраф в 201 евро применен к работнице за насильственные действия - детей кормили насильно, дергали за волосы, оскорбляли, били по рукам.

Инспекция проинформировала руководство Детского дома о примененном штрафе, призвав рассмотреть вопрос о том, может ли работница продолжать работать в учреждении.

Инспекция указала, что воспитателям Детского дома, за грубое обращение с детьми и физическое насилие может быть применен штраф до 250 евро, однако этого сотрудника не обязательно увольнять. Дальнейшие действия остаются в ведении руководства заведения.

Как сообщалось, в органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы, сообщило ранее Латвийское радио.

Из заявлений следует, что персонал проявлял насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение, избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

В интервью Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по социальным делам Айя Барча отрицала, что нарушения в Елгавском детдоме отражают систему в целом. Скорее, это результат ошибок руководства учреждения, которые могут быть связаны с усталостью от тяжелой работы.