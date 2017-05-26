Общество |

Российская кампания по кибершпионажу и дезинформации оказалась направлена против сотен лиц и организаций по меньшей мере 39 государств, в том числе и Латвии, а также ООН и НАТО, сказано в исследовании, опубликованном 25 мая, пишет агенство LETA со ссылкой на AFP.

"В исследовании Citizen Lab школы внешней политики Торонтского университета представлена "широко развернутая кампания по дезинформации и кибершпионажу с сотней целей в правительствах, заводах, в военной сфере и в гражданском обществе", - рассказал руководитель исследования Рональд Дейбертс.

Исследование подтверждает, что кибератаки во время предвыборной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон являются лишь верхушкой айсберга.

Как указывают исследователи Citizen Lab, шпионаж направлен не только против правительств, военных и индустриальных целей, но и против журналистов, академиков, оппозиционеров и активистов.

По словам американских и европейских чиновников, за последние годы Кремль занял "более агрессивную позицию" в киберпространстве и его многочисленные хакерские атаки против США и ЕС требуют "серьезных ответов".

"Хакерская атака против Эммануэля Макрона в последний день выборов во Франции, совершенная предположительно российскими хакерами, не была большой неожиданностью", — пишет также журналист Financial Times Майкл Аймсон. Многие считают, что эта атака была лишь "логическим продолжением вмешательства России в прошлогодние выборы в США".

Эта и другие атаки по американским и европейским целям сделали Россию "самым угрожающим государством-хакером".

Схожие кампании были направлены против должностных лиц в Афганистане, Армении, Австрии, в Комбодже, Египте, В Грузии, Казахстане, Киргистане, Латвии, в Перу, России, Словакии, Словении, Судане, Тайланде, в Турции, на Украине, в Узбекистане и Вьетнаме, сказано в исследовании Citizen Lab.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ранее предупредил, что Россия может использовать "кибероружие с целью нанесения ущерба критически важной инфраструктуре, блокировки демократических механизмов и ослабления НАТО".