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Rīgas siltums предупреждает, что в пятницу, 26 мая, на правобережье реки Даугава будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей, в связи с чем в домах Старого города, центра Риги, микрорайонов Кенгарагс, Дарзциемс, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава и Межапарк не будет горячей воды. Об этом сообщается на официальном портале рижского самоуправления riga.lv.

Чтобы в случае повреждений исключить выброс горячей воды в окружающую среду, перед началом гидравлической проверки температура воды будет ниже +45 градусов. В связи с этим в отдельных домах температура воды понизилась уже вчера вечером.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о всех случаях утечки теплоносителя по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 80 0000 90.