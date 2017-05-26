Общество |

В понедельник, 29 мая, в промежуток времени с 14.00 до 14.15 часов на три минуты включат сирены тревоги по всей Латвии. Об этом свидетельствует пост Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) на их странице в Twitter.

Pirmdien, 29.maijā, no plkst.14.00-14.15 VUGD visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas. Plašāk: https://t.co/vjxPpgGmXh pic.twitter.com/mgSgHmHl83 — VUGD (@ugunsdzeseji) 26 мая 2017 г.

Как сообщается, это будет сделано, чтобы проверить работу системы гражданской сигнализации и оповещения, а также, чтобы констатировать повреждения сирен и убедиться в том, что сигнал хорошо слышен.

У жителей нет причин для тревог, ничего предпринимать не нужно.

Сирены нужны для того, чтобы в случае необходимости быстро сообщить жителям о том, что произошла природная или техногенная катастрофа, или же существует риск, что произойдет что-то подобное.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что в случаях, если жители не предупреждены о проверке сирен, то они узнают о тревоге, включив радио или телевизор, которые будут транслировать информацию о возможной угрозе и давать рекомендации о том, как себя вести в этой ситуации.

В Латвии установлены 164 сирены, которые размещены таким образом, что передаваемый каждый из них сигнал слышен в радиусе примерно 1,5 километров (в зависимости от высоты размещения сирены, особенностей территориальной застройки, влажности воздуха и силы ветра).