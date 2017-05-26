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Поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медиков будет осуществляться за счет средств на непредвиденные расходы. Об этом сообщает Министерство финансов. Решение планируется рассмотреть на следующем заседании Кабинета министров.

На прошлой неделе Комиссия по социальным и трудовым вопросам Сейма направила правительству письмо с просьбой оценить возможность предоставления дополнительного финансирования из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" для здравоохранения.

Минфин указывает, что правительство полностью поддерживает идею с 1 июля 2017 года сократить число рабочих часов для медиков до 55 часов в неделю, одновременно применив коэффициент в размере 1,1 к оплате сверхурочных часов работы.

На воплощение этой цели Кабинет министров в 2017 году планирует выделить средства в размере до 2 млн евро, а в 2018 году и в последующие годы на сумму до 4 млн евро.

Минфин указывает, что вопрос о дальнейшем поэтапном сокращении часов работы для медиков и сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые не являются медицинскими лицами, будет решаться при разработке бюджета на 2018 год.