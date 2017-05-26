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В этом году Банк Латвии планирует выпустить коллекцию серебряных монет, посвященную Латышскому временному национальному совету.

Максимальный тираж составит 3000 экземпляров. Диаметр монеты составит 38,61 миллиметра, а вес - 31,47 грамма. Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, где они были эмитированы.

Претенденты на изготовление и поставку момент могут подавать заявки до 20 июня.

Коллекционные монеты по форме являются деньгами, а по сути – произведением искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов высшей пробы.

Фото: Krists Spruksts