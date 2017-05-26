По всей Латвии возможны перебои в подаче электричества (1)
Общество | 26 мая 2017 года, 12:56
Завтра, 27 мая, по всей Латвии возможны кратковременные перебои в подаче электричества, сообщили на Sadales tīkls.
С 12 до 13 часов будет проходить проверка устойчивости оборудования Augstsprieguma tīkls и Latvenergo после реконструкции Плявиньской ГЭС, пояснили на предприятии.
Чтобы минимизировать влияние перебоев в подаче электричества на производственные процессы, проверку решено проводить в субботу.
А че за хрень!!!!! Когда задрали стоимость на амперы и вылупили стоимость за подключение громко обещали бесперебойную поставку. Скоты !!!! Слов для них и для этого государства других нет.
9
Ответить