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Завтра, 27 мая, по всей Латвии возможны кратковременные перебои в подаче электричества, сообщили на Sadales tīkls.

С 12 до 13 часов будет проходить проверка устойчивости оборудования Augstsprieguma tīkls и Latvenergo после реконструкции Плявиньской ГЭС, пояснили на предприятии.

Чтобы минимизировать влияние перебоев в подаче электричества на производственные процессы, проверку решено проводить в субботу.