По всей Латвии возможны перебои в подаче электричества (1)

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Общество | 26 мая 2017 года, 12:56

Завтра, 27 мая, по всей Латвии возможны кратковременные перебои в подаче электричества, сообщили на Sadales tīkls.

С 12 до 13 часов будет проходить проверка устойчивости оборудования Augstsprieguma tīkls и Latvenergo после реконструкции Плявиньской ГЭС, пояснили на предприятии.

Чтобы минимизировать влияние перебоев в подаче электричества на производственные процессы, проверку решено проводить в субботу.

Комментарии 1
Патриот 1 час назад
А че за хрень!!!!! Когда задрали стоимость на амперы и вылупили стоимость за подключение громко обещали бесперебойную поставку. Скоты !!!! Слов для них и для этого государства других нет.
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