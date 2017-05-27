Сегодня по всей стране возможны перебои в подаче электричества (1)
Общество | 27 мая 2017 года, 09:57
Сегодня, 27 мая, по всей Латвии возможны кратковременные перебои в подаче электричества, сообщили на Sadales tīkls.
С 12 до 13 часов будет проходить проверка устойчивости оборудования Augstsprieguma tīkls и Latvenergo после реконструкции Плявиньской ГЭС, пояснили на предприятии.
Чтобы минимизировать влияние перебоев в подаче электричества на производственные процессы, проверку решено проводить в субботу.
А не пошли бы вы на х у й со своими ПЕРЕБОЯМИ.. В Латвии цена электричества почти такая ,как в Норвегии, Дании, Германии. А качество обслуживания---как Зимбабве.. И то--там лучше!!!
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