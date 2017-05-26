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27 мая в парке Дома культуры Ziemeļblazma состоится ежегодный Летний фестиваль Маминого Клуба, в ходе которого семьи с маленькими детьми смогут принять участие в самых разных развлекательных и образовательных мероприятиях, в том числе в Параде колясок.

На данный момент заявку на участие в Параде колясок подали уже более 160 человек –малыши в украшенных колясках не только порадуют всех посетителей фестиваля Маминого Клуба, но и будут соревноваться в конкурсе в разных номинациях.

Парад начнется примерно в 13:00.

Летний фестиваль для семей с детьми пройдет на территории парка с 12:00 до 18:00.

В течение всего дня родители с детьми смогут насладиться концертом на большой сцене - выступят такие группы как Dzeguzīte, Dzirnas, Bitīte, воспитанники детско-юношеской студии Лиене Шомасе и многие другие.

Детей ждут различные подвижные игры, родителей – разные информационные палатки, а также большой пикник, Чемпионат маленьких ползунков, будут воздушные шары, конкурсы и многочисленные призы. Помимо этого, можно будет пообщаться со специалистами и задать вопросы как о своем здоровье, так и о здоровье детей. Фестиваль обещает много полезной информации и в то же время веселье на протяжении всего дня.

Вход – бесплатный!

Помимо украшенной коляски родители могут позаботиться также о своем визуальном образе, чтобы все было в едином стиле, поскольку в Параде будет оцениваться общий образ семьи.

Участвовать в параде могут в том числе и дети, которые уже не передвигаются в колясках, но зато у них есть самокаты, велосипеды, а также коляски для кукол.