Общество |

Индекс ультрафиолетовой радиации в Латвии в пятницу повысился до 7,8 пункта. Такой высокий показатель в мае зарегистрирован впервые с начала его замеров в 2008 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Необычно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения вызвана уменьшением толщина озонового слоя, безоблачной погодой и отражением от кучевых облаков.

Предыдущий майский рекорд - 7,3 пункта - был установлен 26 мая 2016 года.

Такой показатель индекса ультрафиолетовой радиации характерен для периода летнего солнцестояния, когда солнце светит наиболее ярко.

Абсолютный рекорд - 8,4 пункта - был зарегистрирован 22 июня 2016 года. Замеры ультрафиолетового излучения в Латвии проводятся только в Руцаве.