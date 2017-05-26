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В связи с началом сезона мероприятий на Луцавсале с 8:00 часов завтра, 27 мая, до 8:00 часов воскресенья, 28 мая, будет закрыто движение транспортных средств (за исключением оперативного и транспорта с выданными организаторами мероприятия разрешениями) на участке улицы Лайву от улицы Луцавсалас до Островного моста, а также подъезд к магазину K SENNUKAI в зоне доставки с улицы Луцавсалас, информирует официальный портал Рижского самоуправления riga.lv.

Также с 20:00 часов 26 мая до 8:00 часов 28 мая будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств:

на улице Меркеля от улицы Кр. Барона до улицы Инжениеру (чтобы освободить место для дополнительного общественного транспорта на Луцавсалу);

на 60-метровом участке улицы Пулквиежа Бриежа от конечной троллейбуса в направлении улицы Ханзас (чтобы освободить место для дополнительного общественного транспорта на Луцавсалу);

улица Луцавсалас с обеих сторон;

улица Лайву с обеих сторон.

Во время мероприятия будет закрыто движение судоходных средств (за исключением судоходных средств организаторов мероприятия) по Малой Даугаве.

В связи с указаниями Государственной полиции, на территории проведения мероприятия будут установлены барьеры.

Напомню, как писал Mixnews, завтра, 27 мая, летний сезон музыкальных мероприятий на Луцавсале откроется бесплатным концертом знаменитой российской группы "Би-2".