Улучшилась оценка семьями своего материального положения (+ОПРОС) (4)

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Общество | 26 мая 2017 года, 19:19

В мае улучшилась оценка семьями своего нынешнего материального положения, свидетельствует исследование "Латвийский барометр".

Оценка улучшилась на четыре пункта с -11 до -7, что является лучшим показателем начиная с 2008 года, когда начались замеры настроения населения.

На 2 пункта лучше семьи оценивают и изменения своего материального положения. Оценка поднялась с +5 до +7 пунктов.

В мае настроение людей улучшилось по всем позициям, в том числе оценка общей ситуации в Латвии и работы правительства.

Тем не менее 54% продолжают думать что ситуация в Латвии развивается неправильно, а 75% опрошенных оценивают критически работу правительства.

Комментарии 4
Йося5 минут назад
Чувак! Ты по недосмотру забыл прокомментировать новость про ультрафиолет!
Нытики ведь и этим недовольны!
Во всех остальных ты вроде отметился...
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аааааменьше минуты назад
Судя по фото опрос для мигрантов ,они что уже русский и латышский освоили ?
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varbut.com1 минуту назад
А твоя любимая тема про носки :-)
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