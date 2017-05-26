Улучшилась оценка семьями своего материального положения (+ОПРОС) (4)
Общество | 26 мая 2017 года, 19:19
В мае улучшилась оценка семьями своего нынешнего материального положения, свидетельствует исследование "Латвийский барометр".
Оценка улучшилась на четыре пункта с -11 до -7, что является лучшим показателем начиная с 2008 года, когда начались замеры настроения населения.
На 2 пункта лучше семьи оценивают и изменения своего материального положения. Оценка поднялась с +5 до +7 пунктов.
В мае настроение людей улучшилось по всем позициям, в том числе оценка общей ситуации в Латвии и работы правительства.
Тем не менее 54% продолжают думать что ситуация в Латвии развивается неправильно, а 75% опрошенных оценивают критически работу правительства.
Нытики ведь и этим недовольны!
Во всех остальных ты вроде отметился...