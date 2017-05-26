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Фото/скриншот с видео

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором можно видеть, как по площадке для пикников в рижском парке разгуливает лось, а отдыхающие горожане не обращают на него никакого внимания.

Это видео опубликовал в своем профиле в Facebook даже мэр Риги Нил Ушаков.

"Из интернета. Как лось пришел на пикник на "кепку Ушакова". Но жителям Пурвциемса и Плявниеков не стоит беспокоиться, это только спецэффекты. Но сделано все просто супер", - прокомментировал ролик Ушаков.

Происходящее, действительно, монтаж, но очень умелый, и не подозревая о подвохе видео можно принять за реальное событие.