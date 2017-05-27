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Сегодня, 27 мая Летний сезон музыкальных мероприятий на Луцавсале откроется бесплатным концертом знаменитой российской группы "Би-2", сообщил на своей страничке в сети Facebook мэр Риги Нил Ушаков.

Запись сопровождается рекламным роликом, главные роли в котором исполнили официальные коты Рижской думы Кузя и Мурис.

"Би-2" выступит с симфоническим оркестром. Специальными гостями концерта станут Тамара Гвердцители и Тина Кузнецова. Приходить на мероприятие можно будет начиная с 18:00.

Этим летом на Луцавсале ожидается обширная концертная программа. Уже известно, что здесь, в частности, выступят такие популярные группы, как Red Hot Chilli Peppers и Foo Fighters.

Также на территории острова планируется большое количество других развлекательных и спортивных мероприятий.

Между тем, как сообщает Рижское самоуправление, в связи с началом сезона мероприятий на Луцавсале с 8:00 часов 27 мая, до 8:00 часов воскресенья, 28 мая, будет закрыто движение транспортных средств (за исключением оперативного и транспорта с выданными организаторами мероприятия разрешениями) на участке улицы Лайву от улицы Луцавсалас до Островного моста, а также подъезд к магазину K SENNUKAI в зоне доставки с улицы Луцавсалас.

Также с 20:00 часов 26 мая до 8:00 часов 28 мая запрещена стоянка и остановка транспортных средств:

на улице Меркеля от улицы Кр. Барона до улицы Инжениеру (чтобы освободить место для дополнительного общественного транспорта на Луцавсалу);

на 60-метровом участке улицы Пулквиежа Бриежа от конечной троллейбуса в направлении улицы Ханзас (чтобы освободить место для дополнительного общественного транспорта на Луцавсалу);

улица Луцавсалас с обеих сторон;

улица Лайву с обеих сторон.

Во время мероприятия будет закрыто движение судоходных средств (за исключением судоходных средств организаторов мероприятия) по Малой Даугаве.

В связи с указаниями Государственной полиции, на территории проведения мероприятия будут установлены барьеры.

Также в субботу, 27 мая, для удобства посетителей концерта на Луцавсале к месту мероприятия будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Так с 17:00 будет организован специальный маршрут троллейбуса "Латвийский университет – Луцавсала". Учитывая пассажиропоток, троллейбусы этого маршрута будут курсировать каждые 5-7 минут.

Изменения также предусмотрены в маршруте 40-го автобуса. В течение всего дня автобус в направлении из центра в Зиепниеккалнс будет выпускать пассажиров на остановке Lucavsala.

В ночь, после окончания мероприятия, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта из центра Риги в крупнейшие спальные районы:

по маршрутам 4, 5, 6, 7, 10 и 11 трамвая; по маршрутам 9, 14, 15, 17, 18, 19, 22 и 27 троллейбуса; по маршрутам 3, 11, объединенного 12, 23 и 26 (по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 автобуса.