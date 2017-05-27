В нескольких городах Латвии стартуют масштабные военные учения (2)
Сегодня в Даугавпилсе, Кулдиге, Резекне и Риге пройдут учения "Guardian response", участники которых будут отрабатывать навыки действий в случае происшествий с большим количеством пострадавших.
Как сообщили в Минобороны, учения проводит подразделение "Феникс" 10-й боевой авиабригады армии США, 95-я бригада гражданско-военного сотрудничества армии США и Земессардзе.
Цель учений - отработка сотрудничества военного и гражданского секторов в случае кризиса. В учениях примут участие около 150 земессаргов.
Участники маневров будут совершенствовать навыки мероприятий по спасению пострадавших и эвакуации пациентов с использованием наземного транспорта и американских вертолетов "CH-47 Chinook" и "UH-60 Black Hawk".
Учения проводятся в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Госполицией, Рижской Восточной больницей, больницей им. Страдиня, Кулдигской, Резекненской и Даугавпилсской больницами, 6-й Резекненской средней школой и колледжем Государственной пограничной охраны.