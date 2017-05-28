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Сегодня с официальным визитом в Латвию прибывает председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Огтай Асадов с сопровождающей делегацией, сообщает пресс-служба Сейма.

В рамках визита Асадов встретится с председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце, чтобы обсудить сотрудничество между странами и актуальные вопросы международной политики. Также у спикера азербайджанского парламента предусмотрена встреча с заместителем председателя Сейма Гундаром Даудзе и депутатами.

В программе визита Асадова также встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром экономики Арвилом Ашераденсом.

Асадова будет сопровождать делегация, в состав которой входят руководитель депутатской группы по сотрудничеству парламентов Азербайджана и Латвии Камран Байрамов и др. депутаты.

Вводятся ограничения в движении транспорта

Во время визита с 28 по 30 мая ограничат движение на многих улицах в Риге, сообщили в Рижской думе.

Будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 7 часов утра 28 мая до 30 мая около здания на ул. Екаба, 24; c 7 часов утра до 11.45 часов утра 29 мая на левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу; c 7 часов утра до 10.30 часов утра 30 мая на правой стороне бульв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес.

29 мая в случае необходимости будет ограничиваться или на короткое время закрываться движение транспорта и пешеходов около здания на ул. Екаба, 24; по улицам Екаба и Клостера около зданий на ул. Екаба, 11; около здания на бульв. Бривибас, 36; около здания на бульв. Райниса, 7; по бульварам Аспазияс и Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы; по ул. Смилшу на участке от бульв. Зигфрида Анны Мейеровица до ул. Вальню; около здания на ул. Кр. Валдемара, 3; по ул. Гертрудес около здания на ул. Бривибас, 55; по Ратушной площади, по бульв. Аспазияс около здания на ул. Калькю, 28; по пл. Пилс около здания на ул. Пилс, 3; по ул. Кр. Валдемара около здания на площади Я. Розенталса, 1.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.