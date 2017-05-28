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Государственная полиция не будет никого наказывать за российский флаг, вывешенный 9 мая на крыше бывшего пивоваренного завода на улице Маскавас в Риге.

Флаг появился на крыше завода утром 9 мая и был снят пожарными по просьбе полиции.

Как пояснила представитель по связям с прессой Госполиции Гита Гжибовска, полицейские приняли решение снять флаг для выяснения обстоятельств, потому что на нем была надпись. Оценка обстоятельств показала, что за вывешивание такого флага не предусмотрена ответственность ни в одном нормативном акте.

Таким образом, дело об административном правонарушении начато не было, а владельцу территории бывшего завода отправлено письмо о том, что он может явиться в муниципальную полицию Риги забрать флаг. 9 мая некоторые пользователи соцсети Twitter настаивали на том, что такое ЧП не должна оставлять без внимания Полиция безопасности.

"В данном случае должна вмешаться Полиция безопасности. Уничтожив корень балагана - ничего подобного не происходило бы!", - писали в соцсетях.

@esevers @ugunsdzeseji Šajā gadījumā darbs arī DP. Izskaužot šo balagānu saknē - nekas tāds nenotiktu! — Kalvis Ciekurs (@CiekursK) May 9, 2017