Российский флаг на пивоварне 9 мая: полиция никого наказывать не будет (7)
Государственная полиция не будет никого наказывать за российский флаг, вывешенный 9 мая на крыше бывшего пивоваренного завода на улице Маскавас в Риге.
Флаг появился на крыше завода утром 9 мая и был снят пожарными по просьбе полиции.
Как пояснила представитель по связям с прессой Госполиции Гита Гжибовска, полицейские приняли решение снять флаг для выяснения обстоятельств, потому что на нем была надпись. Оценка обстоятельств показала, что за вывешивание такого флага не предусмотрена ответственность ни в одном нормативном акте.
Таким образом, дело об административном правонарушении начато не было, а владельцу территории бывшего завода отправлено письмо о том, что он может явиться в муниципальную полицию Риги забрать флаг. 9 мая некоторые пользователи соцсети Twitter настаивали на том, что такое ЧП не должна оставлять без внимания Полиция безопасности.
"В данном случае должна вмешаться Полиция безопасности. Уничтожив корень балагана - ничего подобного не происходило бы!", - писали в соцсетях.
@esevers @ugunsdzeseji Šajā gadījumā darbs arī DP. Izskaužot šo balagānu saknē - nekas tāds nenotiktu!— Kalvis Ciekurs (@CiekursK) May 9, 2017
Bijušajā alus darītavā "Vārpa" Ķengragā kāds 9.maiju apņēmies atzīmēt ar RUS karoga uzvilkšanu :( Ceru, ka @ugunsdzeseji to operatīvi noņems pic.twitter.com/WVjzGdE3Ch— Edgars Severs (@esevers) May 9, 2017
Привыкайте, бараны хуторские. Скоро дядя Вова будет здесь...))