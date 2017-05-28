Российский флаг на пивоварне 9 мая: полиция никого наказывать не будет (7)

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Общество | 28 мая 2017 года, 10:54

Государственная полиция не будет никого наказывать за российский флаг, вывешенный 9 мая на крыше бывшего пивоваренного завода на улице Маскавас в Риге.

Флаг появился на крыше завода утром 9 мая и был снят пожарными по просьбе полиции.

Как пояснила представитель по связям с прессой Госполиции Гита Гжибовска, полицейские приняли решение снять флаг для выяснения обстоятельств, потому что на нем была надпись. Оценка обстоятельств показала, что за вывешивание такого флага не предусмотрена ответственность ни в одном нормативном акте.

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Таким образом, дело об административном правонарушении начато не было, а владельцу территории бывшего завода отправлено письмо о том, что он может явиться в муниципальную полицию Риги забрать флаг. 9 мая некоторые пользователи соцсети Twitter настаивали на том, что такое ЧП не должна оставлять без внимания Полиция безопасности.

"В данном случае должна вмешаться Полиция безопасности. Уничтожив корень балагана - ничего подобного не происходило бы!", - писали в соцсетях.

Комментарии 7
Ага2 часа назад
Дядя Вова не придёт, никто больше прибалтов кормить не будет, а уж тем более возвращать за них долги. Не пугайте титульных ))
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Неважно3 часа назад
Ответственность не предусмотрена,значит придумают в ближайшее время как пить дать!Какая вообще им разница какой у человека на его частной территории весит флаг?Да хоть Китая!Это его право!Он за эту землю платит налог,и должен иметь право ставить те флаги,какие посчитает нужным!Если конечно это его частная территория!
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Солнышкин3 часа назад
Лобусня заверещала, затопала ножками....))
Привыкайте, бараны хуторские. Скоро дядя Вова будет здесь...))
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