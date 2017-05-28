Из соцсетей: в Саулкрасты спасли застрявшего в раковине котенка (1)
Общество | 28 мая 2017 года, 13:04
Пользователь соцсети Гунтис Серегин разместил в Facebook видео, на котором видно, как спасатели Государственной пожарно-спасательной службы спасли маленького котенка, застрявшего в выборошенной на мусорнике умывальной раковине.
"Сегодня особенная миссия по спасению кота! Маленький котенок застрял в раковине. Спасен,жив и здоров!", - написал Гунтис.
И как же тебя угораздило-то хлопчик ?? ☺
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