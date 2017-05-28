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Пользователь соцсети Гунтис Серегин разместил в Facebook видео, на котором видно, как спасатели Государственной пожарно-спасательной службы спасли маленького котенка, застрявшего в выборошенной на мусорнике умывальной раковине.

"Сегодня особенная миссия по спасению кота! Маленький котенок застрял в раковине. Спасен,жив и здоров!", - написал Гунтис.