Закрыты дела против задержанных 16 марта антифашистов (2)
Общество | 28 мая 2017 года, 15:43
Суд Видземского предместья Риги в мае прекратил административные дела в отношении трех человек, задержанных во время шествия легионеров 16 марта, в том числе против антифашиста Александра Гильмана.
8 мая суд постановил прекратить дело против Алексея Шарипова, 15 мая - против Эдуарда Гончарова и Гильмана. Как сообщили в суде, ни одно решение обжаловано не было, но пока еще не вступило в силу.
Протоколы на задержанных были составлены в связи с нарушением правил проведения собраний, шествий и пикетов.
В целом во время шествия легионеров было задержано пять человек. Помимо упомянутых лиц, еще двое были задержаны за сопротивление полиции.
Тут главное показать свою "власть",показать свою (типа)работу, долго и нудно пудрить мозги...., а предъявить то нечего.
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Ну да, засадить-то нарушителей орднунга некуда. Все лагеря "труда и отдыха" не действующие - музеи!
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