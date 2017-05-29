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Сегодня по всей Латвии с 14.00 до 14.15 на три минуты включат сирены тревоги, чтобы проверить систему гражданского предупреждения и оповещения и выявить сбои в работе системы и слышимости сигнала.

В этот день у жителей нет повода для беспокойства и никаких дальнейших действий предпринимать не надо, сообщили в пресс-отделе Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

ГПСС призывает администрацию гостиниц предупредить своих иностранных гостей об ожидаемой проверке сирен тревоги, чтобы не возникло паники.

Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения жителей в чрезвычайных ситуациях, во время природных или техногенных катастроф или в случае их угрозы.

ГПСС напоминает — в случаях, когда жители заранее не предупреждены о проверке сирен, услышав их сигнал, следует включить радио или телевизор, которые будут передавать информацию о возможной угрозе и рекомендации, как действовать.

В Латвии установлены 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км.