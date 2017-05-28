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В Лиепае 27 мая стартовала экспедиция "От океана до океана" на трех микроавтобусах "Латвия". Она повторит пробег 40-летней давности – от Лиепаи до Владивостока, сообщает Infoliepaja.lv.

Организаторы пробега из автомобильного клуба "Antīko automobiļu klubs" рассказали, что в 1977 году, в конце мая, на произведенных в Латвии микроавтобусах "RAF 2203" из Лиепаи, под руководством авто-испытателя Валдиса Бранта, отправилась экспедиция во Владивосток.

В той поездке приняла участие также команда документалистов "Рижской киностудии", два журналиста и врач.

В честь 40-летнего юбилея этой экспедиции и 45-летия клуба, было решено повторить маршрут на отреставрированных "RAF 2203".

Дорога протяженностью около 11 тысяч километров пройдет по маршруту: Лиепая – Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Набережные Чалны – Уфа – Челябинск – Петропавловск – Омск – Новосибирск – Иркутск – Байкальск – Улан Уде – Чита – Хабаровск – Владивосток.

Фото: Игорь Бобров